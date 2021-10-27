Предложения Минюста по реформе адвокатуры противоречат Стратегии развития правосудия, - Изовитова

Она напомнила, что Стратегия развития системы правосудия и конституционного судопроизводства на 2021-2023 годы, утвержденная Президентом в июне, предусматривает разработку Плана действий по реализации ее положений.

Этот план действий должен быть утвержден Комиссией по правовой реформе при Президенте. То есть проект, который подал в комиссию Минюст - это не окончательный вариант плана действий и сейчас принципиально важно, чтобы комиссия учла позицию адвокатуры в части мер, касающихся усовершенствования института адвокатуры.

"Есть предложения, вызывающие удивление и, на наш взгляд, разработанные на основе какой-то непонятной оценке текущего положения дел. К примеру: функциональное несовершенство адвокатуры, сложность порядка доступа к адвокатской профессии", - подчеркнула Лидия Изовитова.

В частности, в проекте плана действий, предложенного Минюстом, предусматривается введение института экспертной оценки предоставления адвокатских услуг на уровне нормативно-правовой базы, хотя в Стратегии Президента такого пункта нет.

"Как мы понимаем, при такой реформе будет осуществляться "систематизированный контроль", так написано в их плане действий, исходя из качества предоставления адвокатских услуг. Это то, от чего Украина отказалась больше 20 лет назад. Очевидно, речь идет о более широком, чем так называемый peer review для адвокатов системы бесплатной правовой помощи, против которого мы неоднократно выступали с очень четкими аргументами", - отметила глава РАУ.

Также в этот проект включены положения, которые ранее содержались в законопроекте о внесении изменений в закон "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" (регистрационный номер 9055), в частности, относительно изменения требований по приобретению права на занятие адвокатской деятельностью, введению единого квалификационного экзамена, изменения в порядке стажировки кандидатов, реформы Единого реестра адвокатов Украины.

"Предлагая такие инициативы, Минюст пытается вернуть к жизни те предложения, которые в свое время были признаны профильным комитетом парламента коррупциогенными. Однако это не препятствует Минюсту переносить их в новые "амбициозные" планы реформы адвокатуры", - подчеркнула глава НААУ.

Также Минюст предлагает обновить Единый реестр адвокатов Украины, хотя и не конкретизирует, как именно.

"Зачем государству на уровне изменений в законодательство менять правила работы или статус цифрового продукта, созданного адвокатурой и за счет адвокатуры, пользующегося доверием у адвокатов и органов правосудия? Такой шаг можно расценить как навязывание еще одного инструмента контроля над адвокатским самоуправлением и каждым практикующим адвокатом", - отметила Лидия Изовитова.

Глава Комиссии по вопросам правовой реформы при Президенте, председатель комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас подчеркнул, что, по его мнению, отдельные предложения Минюста действительно неприемлемы.

"С некоторыми положениями плана, которые предоставили со стороны Министерства юстиции наши коллеги, мне лично трудно согласиться", - подчеркнул он.

Сергей Ионушас заверил, что финальная редакция плана действий будет обсуждаться в профильной подгруппе комитета с учетом предложений адвокатуры.

"Уверен, что мы сможем выйти на сбалансированный вариант плана действий, который позволит адвокатуре усовершенствоваться эволюционным путем. Я как считал, так и считаю, что на сегодняшний день из всех органов правосудия, регламентированных Конституцией, именно адвокатура выполняет свои функции наиболее эффективно", - сказал он.

Он также отметил, что законопроекты, поступающие в рамках плана действий, должны быть не кардинальными, как предлагает Минюст, а направлены именно на постепенное развитие адвокатуры.

Глава Комитета Верховной рады по вопросам правовой политики Андрей Костин поблагодарил НААУ за внимание к Стратегии развития системы правосудия.

"Важно, чтобы мы получили позиции Национальной ассоциации адвокатов, чтобы ее проанализировали и приняли решение о внесении изменений в предложенный план действий", - сказал он.

Он также заверил, что позиция НААУ будет учтена и при разработке изменений в закон об "Адвокатуре и адвокатской деятельности".