Предложения ликвидировать Национальную школу судей противоречат практике ЕС, - Онищук

Так, он прокомментировал заявление заместителя главы ОП Андрея Смирнова, НСШУ в нынешнем виде "вообще не нужна" и вместо нее достаточно сделать учебный центр в составе Высшей квалификационной комиссии судей.

"По сути речь идет о лишении НШСУ автономности и собственного бюджета и превращении ее в подразделение аппарата комиссии", - отмечает ректор.

При этом он обращает внимание, что давая оценку работе НШСУ Смирнов говорил лишь о бюджете заведения, не анализируя объем работы, которую выполняет коллектив школы.

Онищук убежден: НШСУ отвечает не только за поддержание и повышение квалификации собственно судей, фактическая численность которых на сегодня составляет около пяти тысяч, а нормативная - больше чем семь.

"К ее задачам также относится подготовка помощников судей и секретарей судебных заседаний, всех других работников аппарата судов. А это почти двадцать тыс. человек " - отмечает эксперт.

Также школа отвечает за обучение работников Службы судебной охраны (пять тысяч сотрудников), проводит специальную подготовку кандидатов на должности судей, добавляет он.

"Таким образом, общая аудитория слушателей НШСУ превышает 30 000 человек, что вполне по сравнению с крупнейшими национальными университетами страны, бюджеты которых по меньшей мере втрое превышают бюджет НШСУ", - отмечает Онищук.

Он также обращает внимание, что сейчас перед НСШУ стоят важные задачи по обучению судам применять международное гуманитарное право, рассматривать военные и военные преступления, преступления против национальной безопасности.

"Подобные предложения демотивируют коллектив школы", - замечает ректор.

По его словам, Национальная школа судей Украины в 2019 году одной из первых среди стран не членов ЕС получила статус "наблюдателя" в сети заведений судейской образования Европейского Союза.

В то же время эксперты Совета Европы в официальном заключении по результатам выполнения Стратегии реформирования правосудия 2014-2018 годов отметили, что содержание, методология и формы обучения НШСУ полностью соответствуют европейским стандартам.

Онищук убежден, что идею ликвидации НШСУ есть контраверсионной и таким, что противоречит предыдущим рекомендациям и "доминирующей практике организаций судейского образования в странах Европейского союза, членства в котором стремится украинское общество".