Предложения бензина и автогаза стало больше: что с очередями на АЗС

"Очередей за автогазом вообще нет. Единственное исключение - станции, где газ продается по 37 грн/л (в основном 42-45 грн/л)", - написал он.

По его словам, несколько АЗС с дизтопливом были вообще без очередей или стояло 5-10 машин, что вообще трудно считать очередью (на фоне майских событий). За бензином очереди 20-30 машин.

Куюн сообщил, что на днях массовую интервенцию сделала сеть KLO - бензин был почти на всех работающих станциях. Периодически делают "вылазки" AMIC и UPG. "Маршал" выставил на выходных А - 95 по 62 грн, очередей не было, но через два дня стела снова погасла. То же самое произошло со "спиртовым" бензином на БРСМ.

Как отметил эксперт, у "Привата" (ANP) в столице немного станций, но он является одним из самых стабильных продавцов бензина. "Интересно, что основные объемы сетка продает через свое приложение, о чем говорят очереди на станциях, даже если там горят нули. Эта растущая активизация привела к снижению давления на WOG и ОККО, которые выставляют продукт в свободную продажу ежедневно", - сообщил он.

Куюн считает, эта картина полностью отражает ситуацию со снабжением. По газу импорт уже превысил ожидания, по дизтопливу рынок потихоньку выходит на прогнозные показатели, по бензину все еще не дотягивает 20-25%.

По его данным, в июне количество поставщиков дизтоплива выросло в полтора раза и достигло почти 100, вдвое меньше (но на треть больше, чем в мае) - импортеров автогаза (45), по бензинам - 27 (21).

"Такой вот картель на топливном рынке - более полутора сотен компаний! По бензину и ДТ количество импортеров выросло вдвое по сравнению с довоенным! Каждый из них сегодня держит оборону на своем топливном фронте", - отметил Куюн.