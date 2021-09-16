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Перебування українських прикордонників на російських КПП під питанням: названа причина

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Київ, Четвер 16 вересня 2021 08:58
Перебування українських прикордонників на російських КПП під питанням: названа причина Фото: перебування українських прикордонників на російських КПП під питанням (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Олег Черниш, Анастасія Рокитна

Росія прийняла рішення заборонити розміщення спостерігачів ОБСЄ на своїх пунктах пропуску. У зв'язку з цим питання присутності там представників Держприкордонслужби України також може опинитися під великим питанням.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Без зайвих очей. Навіщо Росія прибирає спостерігачів на кордоні з ОРДЛО".

У Державній прикордонній службі України кажуть, що чекають подальшого розвитку ситуації. РФ поки офіційно нічого не повідомляла.

"Поки що ми не отримували якихось підтверджень (про припинення місії, - ред.) або документів щодо прикордонників", - повідомили РБК-Україна в ДПСУ.

Вони сподіваються, що Росія не буде пов'язувати кінець місії ОБСЄ і питання подальшої долі українських силовиків.

На даний момент Кремль зосередився на тому, щоб знайти прийнятне виправдання своєму рішенню про вигнання ОБСЄ з держкордону.

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Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Без зайвих очей. Навіщо Росія прибирає спостерігачів на кордоні з ОРДЛО