У Празі росіяни напали на українських волонтерів
Група росіян напала на українських волонтерів у Чехії. Це сталося у центрі Праги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представницю волонтерської організації Prague Maidan у Twitter (X).
За її словами, інцидент стався на Старомнєстській площі у центрі Праги. Українські волонтери стоять там кожної суботу, їх діяльність є офіційною.
Група росіян напала на волонтерів, у доказ представниця організації показала на фото закривавлену руку.
На опублікованих відео можна побачити, як росіянка вибиває телефон в українців. Також вона та інші росіяни завдали волонтерам ударів руками та ногами. При цьому бійка супроводжувалася нецензурними словами у сторону українців та чехів.
Я чесно кажучи мутно пам‘ятаю, як все проходило— No Name (@_Nameless_Mira) June 1, 2024
І в який саме момент вибили мій телефон з рук (після чого я вже роз‘ярилась)
Друге відео хлопця чеха pic.twitter.com/9rjP1PsyB5
Нагадаємо, нещодавно у столиці Угорщини напали на 48-річного українця. Його поранили ножем, внаслідок чого чоловік помер.
Також у Німеччині росіянин напав на двох українських чоловіків у торговому центрі. Один постраждалий загинув на місці, другий помер у лікарні. Пізніше стало відомо, що чоловіки були військовими.
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