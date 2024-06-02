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У Празі росіяни напали на українських волонтерів

Прага, Неділя 02 червня 2024 11:17
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У Празі росіяни напали на українських волонтерів Фото: у Чехії побили українських волонтерів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Група росіян напала на українських волонтерів у Чехії. Це сталося у центрі Праги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представницю волонтерської організації Prague Maidan у Twitter (X).

За її словами, інцидент стався на Старомнєстській площі у центрі Праги. Українські волонтери стоять там кожної суботу, їх діяльність є офіційною.

Група росіян напала на волонтерів, у доказ представниця організації показала на фото закривавлену руку.

На опублікованих відео можна побачити, як росіянка вибиває телефон в українців. Також вона та інші росіяни завдали волонтерам ударів руками та ногами. При цьому бійка супроводжувалася нецензурними словами у сторону українців та чехів.

Нагадаємо, нещодавно у столиці Угорщини напали на 48-річного українця. Його поранили ножем, внаслідок чого чоловік помер.

Також у Німеччині росіянин напав на двох українських чоловіків у торговому центрі. Один постраждалий загинув на місці, другий помер у лікарні. Пізніше стало відомо, що чоловіки були військовими.

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Російська Федерація Чехія Волонтери
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