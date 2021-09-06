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Праздник Рош ха-Шана в Умани: полиция уже составила шесть протоколов и открыла три дела

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Умань, Понедельник 06 сентября 2021 21:46
Праздник Рош ха-Шана в Умани: полиция уже составила шесть протоколов и открыла три дела Архивное фото: празднование Рощ ха-Шана в Умани (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Умани хасиды-паломники сегодня празднуют иудейский праздник Рош ха-Шана. Безопасность и правопорядок в городе обеспечивают украинские и израильские правоохранители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Правоохранители уже получили 38 сообщений со времени пребывания паломников на территории Умани. Полиция составила 6 административных протоколов: два за нарушение условий пребывания паломников на территории города, еще два за мелкое хулиганство и один - за нарушение правил дорожного движения.

Кроме того, украинские правоохранители открыли три уголовных производства по факту:

  • распространение с признаками подделки справок о прохождении ПЦР-тестов;
  • предоставление гражданином Израиля свидетельства с признаками подделки на право управления транспортным средством;
  • сбыта на территории города бит, электрошокеров и ножей.

Полиция уже назначила соответствующие экспертные исследования в рамках этих уголовных производств.

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Умань Рош ха-Шана
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