Праздник Рош ха-Шана в Умани: полиция уже составила шесть протоколов и открыла три дела
Архивное фото: празднование Рощ ха-Шана в Умани (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Умани хасиды-паломники сегодня празднуют иудейский праздник Рош ха-Шана. Безопасность и правопорядок в городе обеспечивают украинские и израильские правоохранители.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
Правоохранители уже получили 38 сообщений со времени пребывания паломников на территории Умани. Полиция составила 6 административных протоколов: два за нарушение условий пребывания паломников на территории города, еще два за мелкое хулиганство и один - за нарушение правил дорожного движения.
Кроме того, украинские правоохранители открыли три уголовных производства по факту:
- распространение с признаками подделки справок о прохождении ПЦР-тестов;
- предоставление гражданином Израиля свидетельства с признаками подделки на право управления транспортным средством;
- сбыта на территории города бит, электрошокеров и ножей.
Полиция уже назначила соответствующие экспертные исследования в рамках этих уголовных производств.