ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Свято Рош ха-Шана в Умані: поліція вже склала шість протоколів та відкрила три справи

Новость на русском →
Умань, Понеділок 06 вересня 2021 21:46
Свято Рош ха-Шана в Умані: поліція вже склала шість протоколів та відкрила три справи Архівне фото: святкування Рощ ха-Шана в Умані (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

В Умані хасиди-паломники сьогодні святкують юдейське свято Рош ха-Шана. Безпеку та правопорядок в місті забезпечують українські та ізраїльські правоохоронці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

Правоохоронці вже отримали 38 повідомлень з часу перебування паломників на території Умані. Поліція склала 6 адміністративних протоколів: два за порушення умов перебування паломників на території міста, ще два за дрібне хуліганство та один - за порушення правил дорожнього руху.

Крім того, українські правоохоронці відкрили три кримінальних провадження за фактом:

  • розповсюдження з ознаками підробки довідок про проходження ПЛР-тестів;
  • надання громадянином Ізраїлю свідоцтва з ознаками підробки на право управління транспортним засобом;
  • збуту на території міста бит, електрошокерів та ножів.

Поліція вже призначила відповідні експертні дослідження в рамках цих кримінальних проваджень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Умань Рош ха-Шана
NEWS
У посольстві США розповіли, як Вашингтон може допомогти у визволенні полонених з Росії
У посольстві США розповіли, як Вашингтон може допомогти у визволенні полонених з Росії
DAILY
Без гарантій по транзиту. Чим закінчилися переговори Зеленського і Байдена щодо енергетики
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Без гарантій по транзиту. Чим закінчилися переговори Зеленського і Байдена щодо енергетики