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Прайс-кепи в Україні мають бути приведені до рівнів ЄС, - експерт

Фото: прайс-кепи в Україні мають бути приведені до рівнів ЄС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Новіков

Скасування граничних цін на ринку електроенергії "на добу наперед", внутрішньодобовому та балансуючому ринках залишається ключовим питанням для синхронізації українського енергетичного ринку з європейським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника регулятивного відділу АТ "Енергетична компанія України" Єгора Гречушкіна.

"Ми вже неодноразово обговорювали це питання. Наша позиція - скасувати граничні ціни на ринку на добу наперед, на внутрішньодобовому ринку, на балансуючому ринку", - заявив Гречушкін.

В ЕКУ підкреслюють: у разі неможливості повного скасування прайс-кепів, вони мають бути приведені у відповідність до технічних рівнів, які застосовуються в Європейському Союзі.

"У разі, якщо це неможливо, то встановити їх на рівні, які встановлені в Європейському Союзі, так звані технічні рівні, тобто максимальні ціни на добу наперед - це 4 тисячі євро мегават, а на внутрішньодобовому та балансуючому ринку на рівні 9 тисяч 999 євро мегават-година. Ну, і якби йдемо з цією позицією. Ми від неї не відмовляємося. Вже неодноразово це обговорювали, тому наша позиція така", - зазначив Гречушкін.

Нагадаємо, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко наголосив, що дефіциту електроенергії влітку можна запобігти, якщо Нацкомісія (НКРЕКП) вчасно перегляне цінові обмеження на ринку електроенергії.

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Електроенергія