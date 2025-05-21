Прайс-кепи суперечать ринку і гальмують євроінтеграцію енергетики, - віцепрезидент ICC

Для формування реальної ринкової ціни на електроенергію в Україні необхідно прибрати граничні цінові обмеження (прайс-кепи).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Олександра Трохимця, віце-президента Українського національного комітету Міжнародної торгової палати, під час публічного обговорення ситуації на ринку електроенергії.

На його думку, чинна модель ціноутворення не лише деформує сам ринок, а й вступає в пряму суперечність з євроінтеграційними зобов’язаннями України.

"У нас стоїть задача зараз приведення українського законодавства, в енергетиці в тому числі, у відповідність до європейського. Ми це робимо навпаки. Ну, як би, навіщо?", – підкреслив експерт.

Трохимець зазначив, що підтримує позицію щодо необхідності перегляду цінових обмежень, оскільки саме ринок має показати справедливу вартість ресурсу. На його думку, наявність прайс-кепів не дає змоги збалансувати інтереси виробників і споживачів.

"Я повторював і повторюю, що для виробника електричної енергії, йому не цікаво, що споживач не зміг споживати цю електричну енергію, чи він закрився, банкрутував і все решта. Тому що це не буде тоді кому реалізовувати цю електричну енергію", – пояснив він.

На його переконання, замість втручання у ціни, держава має шукати інші механізми підтримки споживачів - насамперед економічні, а не адміністративні.

"Прайс-кепи треба прибирати для того, щоб побачити реальну вартість електричної енергії. А споживачів підтримувати іншими механізмами економічної підтримки з боку держави", – підсумував експерт.

Раніше начальниця регуляторного департаменту АТ "Оператор ринку" Марина Котляренко заявила, що приведення граничних цін на електроенергію до стандартів Європейського Союзу є необхідною умовою для подальшої інтеграції українського енергоринку.