Прайс-кэпы противоречат рынку и тормозят евроинтеграцию энергетики, - вице-президент ICC

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Александра Трохимца, вице-президента Украинского национального комитета Международной торговой палаты, во время публичного обсуждения ситуации на рынке электроэнергии.

По его мнению, действующая модель ценообразования не только деформирует сам рынок, но и вступает в прямое противоречие с евроинтеграционными обязательствами Украины.

"У нас стоит задача сейчас приведения украинского законодательства, в энергетике в том числе, в соответствие с европейским. Мы это делаем наоборот. Ну, как бы, зачем?", - подчеркнул эксперт.

Трохимец отметил, что поддерживает позицию о необходимости пересмотра ценовых ограничений, поскольку именно рынок должен показать справедливую стоимость ресурса. По его мнению, наличие прайс-кэпов не позволяет сбалансировать интересы производителей и потребителей.

"Я повторял и повторяю, что для производителя электрической энергии, ему не интересно, что потребитель не смог потреблять эту электрическую энергию, или он закрылся, банкротился и все остальное. Потому что это не будет тогда кому реализовывать эту электрическую энергию", - пояснил он.

По его убеждению, вместо вмешательства в цены, государство должно искать другие механизмы поддержки потребителей - прежде всего экономические, а не административные.

"Прайс-кэпы надо убирать для того, чтобы увидеть реальную стоимость электрической энергии. А потребителей поддерживать другими механизмами экономической поддержки со стороны государства", - подытожил эксперт.

Ранее начальница регуляторного департамента АО "Оператор рынка" Марина Котляренко заявила, что приведение предельных цен на электроэнергию к стандартам Европейского Союза является необходимым условием для дальнейшей интеграции украинского энергорынка.