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Прайс-кепи можуть завадити імпорту електроенергії з ЄС узимку, - експерт

17:10 08.11.2026 Нд
2 хв
aimg Олександр Мороз
Прайс-кепи в Україні можуть завадити імпорту електроенергії з ЄС (фото: Getty Images)

Чинні цінові обмеження (прайс-кепи) можуть знову обмежити імпорт електроенергії з ЄС у разі зимового дефіциту, тому Україні варто перейти до європейської методології визначення граничних цін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка.

За його словами, через штучно обмежені ціни на українському ринку постачання дорожчої електроенергії з Європи може втрачати комерційний сенс навіть за наявності фізичних можливостей для імпорту.

"Тобто треба змінити прайс-кепи, в кінці кінців перейти на європейську методологію визначення прайс-кепів, оскільки на сьогодні така ситуація в нас виникає і може взимку також виникнути, як в минулому році, між іншим, коли у нас величезний дефіцит електричної енергії, а ми не можемо її отримувати через штучні бар’єри, які створило НКРЕКП цими прайс-кепами", - заявив Омельченко.

Він наголосив, що перегляд прайс-кепів не означає автоматичного підвищення ціни електроенергії для населення. Йдеться насамперед про умови роботи ринку та можливість промислових споживачів отримувати необхідний ресурс.

"Тут же ж не йде мова про побутового споживача. Для побутового споживача залишається та ж сама ціна", - пояснив Омельченко.

Ситуація з прайс-кепами в Україні

Як повідомлялось, НКРЕКП підвищила прайс-кепи (граничні ціни) на короткострокових сегментах ринку у січні 2026.

За словами галузевих аналітиків, цей крок дозволив розширити імпортні перетини та збільшити імпорт електроенергії з Європи у період дефіциту через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок обстрілів РФ.

Нагадаємо, експерт енергетичного ринку Володимир Галущак наголосив, що зниження прайс-кепів на ринку електроенергії може напряму вплинути на обсяги імпорту та створити додаткові ризики для енергосистеми в періоди дефіциту.

Раніше Європейська Бізнес Асоціація повторно закликала НКРЕКП встановити економічно обґрунтовані прайс-кепи. В ЄБА зазначали, що чинні цінові обмеження можуть стримувати комерційний імпорт з ЄС, розвиток нової маневрової генерації та залучення приватних інвестицій.

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