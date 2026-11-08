Прайс-кепи можуть завадити імпорту електроенергії з ЄС узимку, - експерт

За його словами, через штучно обмежені ціни на українському ринку постачання дорожчої електроенергії з Європи може втрачати комерційний сенс навіть за наявності фізичних можливостей для імпорту.

"Тобто треба змінити прайс-кепи, в кінці кінців перейти на європейську методологію визначення прайс-кепів, оскільки на сьогодні така ситуація в нас виникає і може взимку також виникнути, як в минулому році, між іншим, коли у нас величезний дефіцит електричної енергії, а ми не можемо її отримувати через штучні бар’єри, які створило НКРЕКП цими прайс-кепами", - заявив Омельченко.

Він наголосив, що перегляд прайс-кепів не означає автоматичного підвищення ціни електроенергії для населення. Йдеться насамперед про умови роботи ринку та можливість промислових споживачів отримувати необхідний ресурс.



"Тут же ж не йде мова про побутового споживача. Для побутового споживача залишається та ж сама ціна", - пояснив Омельченко.