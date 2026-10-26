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Прайс-кепи можуть залишити Україну без імпорту саме під час дефіциту, - ICC Ukraine

12:08 26.10.2026 Пн
2 хв
aimg Сергій Новіков
Прайс-кепи можуть залишити Україну без імпорту електроенергії (фото: Getty Images)

Встановлені Регулятором граничні ціни можуть обмежити можливість України імпортувати електроенергію саме у години дефіциту, якщо ціна на європейському ринку буде вищою за дозволену в Україні.

Як пише РБК-Україна, про це заявив віцепрезидент із питань енергетики Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) Олександр Трохимець.

За словами Трохимця, максимальні ціни на електроенергію на окремих сегментах ринку (прайс-кепи) не виконують заявлену функцію захисту споживачів від аномального зростання цін, натомість можуть створити проблему із залученням дорожчого європейського ресурсу взимку.

"Я на кожному ефірі, на кожному засіданні Національної комісії регулювання енергетики і комунальних послуг кажу, що обмеження цих цін на ринку - це зло", - заявив Трохимець.

Він пояснив, що в період дефіциту імпорт може бути фізично доступним, але економічно неможливим, якщо його вартість перевищує встановлену в Україні цінову "стелю".

"Воно не вирішує того питання, яке нібито має вирішуватися, на думку регулятора, - це захист споживачів від зростання, аномального зростання цін, але натомість воно створює перешкоди, коли в часи дефіциту електричної енергії відсутня можливість її імпортувати, тому що вона коштує дорожче, ніж ці обмеження, які встановлені", — наголосив Трохимець.

На його думку, від практики встановлення прайс-кепів варто поступово відмовлятися, оскільки цінові обмеження можуть перешкоджати залученню необхідної електроенергії в моменти найбільшої потреби системи.

Ситуація з прайс-кепами в Україні

Як повідомлялось, НКРЕКП підвищила прайс-кепи (граничні ціни) на короткострокових сегментах ринку у січні 2026.

За словами галузевих аналітиків, цей крок дозволив розширити імпортні перетини та збільшити імпорт електроенергії з Європи у період дефіциту через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок обстрілів РФ.

Нагадаємо, експерт енергетичного ринку Володимир Галущак наголосив, що зниження прайс-кепів на ринку електроенергії може напряму вплинути на обсяги імпорту та створити додаткові ризики для енергосистеми в періоди дефіциту.

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