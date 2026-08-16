Прайс-кепи могли б повернути в роботу дорогу генерацію під час дефіциту, - експерт

Під час дефіциту електроенергії частину доступної генерації може бути невигідно запускати через прайс-кепи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву координатора сектору "Енергетика та клімат" Ukraine Facility Platform Олександра Візіра.
За його словами, якщо виробництво одного мегават-години коштує дорожче, ніж дозволено продати, станція фактично має працювати собі у збиток.
Він наголошує, що особливо гостро проблема проявляється на балансуючому ринку, де генерацію залучають для оперативного покриття дефіциту.
Виробник може мати технічну можливість подати електроенергію в систему, але відмовлятиметься від роботи, якщо ціна не покриває його витрат, а розрахунку за продану електроенергію доводиться чекати місяцями.
"Я не буду виробляти і продавати на балансуючому ринку щось, за що мені заплатять через 10 місяців 5 тисяч гривень, коли воно коштує 7 тисяч гривень. Я мало того, що спрацюю в мінус, так і ще і отримаю через час", - пояснив Візір.
Експерт наголосив, що перегляд цінових обмежень міг би зробити роботу такої генерації економічно можливою. Водночас проблему потрібно вирішувати комплексно - разом із накопиченими боргами та затримками розрахунків на балансуючому ринку.
"Тобто тут питання в тому, що народ каже: "Та не питання, ми готові продавати і виробляти. Просто питання в тому, що не обмежуйте нас в ціновому лазі". І виходить історія така, що так воно могло спрацювати", - зазначив Візір.
За його словами, ситуацію також могло б покращити налагодження прогнозованих розрахунків на балансуючому ринку.
Нині саме поєднання цінових обмежень і проблем із платежами знижує мотивацію виробників виходити на ринок навіть у години, коли енергосистемі гостро потрібна додаткова електроенергія.
Нагадаємо, НКРЕКП підвищила прайс-кепи (граничні ціни) на короткострокових сегментах ринку у січні 2026.
За словами галузевих аналітиків, цей крок дозволив розширити імпортні перетини та збільшити імпорт електроенергії з Європи у період дефіциту через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок обстрілів РФ.
Проте січневе рішення Регулятора про підвищення прайс-кепів було тимчасовим, і відповідно до постанови НКРЕКП, з 31 березня вони мають бути повернуті на попередній рівень.
Нагадаємо, експерт енергетичного ринку Володимир Галущак наголосив, що зниження прайс-кепів на ринку електроенергії може напряму вплинути на обсяги імпорту та створити додаткові ризики для енергосистеми в періоди дефіциту.
А на думку директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, повернення до нижчих прайс-кепів на ринку електроенергії може призвести до скорочення генерації у критичні години та поглиблення дефіциту.
Раніше експерт з енергетичних питань Центру Разумкова Володимир Омельченко заявляв, що проблему прайс-кепів необхідно вирішити до зими, щоб Україна могла повною мірою використовувати імпорт електроенергії в періоди дефіциту.