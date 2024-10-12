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Прайс-кепи на енергоринку обмежують інвестиції у виробництво електроенергії, - експерт

Субота 12 жовтня 2024 20:29
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Прайс-кепи на енергоринку обмежують інвестиції у виробництво електроенергії, - експерт Фото: прайс-кепи на енергоринку обмежують інвестиції у виробництво електроенергії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Встановлені на енергоринку цінові обмеження (прайс-кепи) обмежують інтерес інвесторів у вкладення капіталу в генерацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналітика Українського інституту майбутнього Андріана Прокіпа.

"Енергетичне співтовариство давно говорить про те, що ця практика має бути залишеною в минулому, адже обмеженнями викривлюються ринкові сигнали і по суті вони обмежують інтерес бізнесу інвестувати в генерацію", - написав він.

Прокіп також пояснив, що під час повномасштабної війни встановлені прайс-кепи неодноразово ставали бар’єром для імпорту електроенергії, коли в енергосистемі виникав дефіцит власних потужностей.

В такому випадку залишається два варіанти - або запроваджувати графіки обмежень електроенергії, або ж залучати аварійну допомогу, щоб покривати дефіцит.

"Така ситуація особливо гостро спостерігалась влітку 2023 року. Проблемою залучення аварійної допомоги є те, що часто вона дорожча ніж комерційний імпорт, а також те, що вона не гарантована. Сусідні країни просто можуть відмовити у наданні аварійної допомоги, і тоді доведеться вдаватися до обмежень", - додав Прокіп.

У підсумку він наголосив, що на відміну від аварійної допомоги, імпорт планується заздалегідь, а постачальники зобов'язані здійснити поставку електроенергії.

Нагадаємо, державний енерготрейдер "Енергетична компанія України" виступив за ухвалення європейських норм на ринку електроенергії. Цю позицію підтримала ще низка виробників електричної енергії.

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Електроенергія Інвестиції в Україну
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