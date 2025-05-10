Прайс-кепи не дозволяють трейдерам завозити достатньо електроенергії з Європи, - нардеп

За його словами, взимку критично важливу роль зіграла безперебійна робота АЕС. Втім, у літній період частина енергоблоків буде зупинена на регламентні роботи. На думку депутата, відновлювані джерела не можуть забезпечити стабільну генерацію у вечірній час, коли споживання зростає.

"Сонячні електростанції працюють зранку і до п'ятої-шостої години вечора. […] А в вечірні години, коли ми будемо вмикати кондиціонери, сонце вже не "працює", - пояснив він.

Основним інструментом балансування має стати імпорт. Проте, за словами Нагорняка, прайс-кепи заважають трейдерам ефективно працювати на ринку.

"Регулятором у нас встановлені, так звані, прайс-кепи – ціна, вище якої трейдер не має права продавати електроенергію споживачеві. А в пікові години в Європі ціна підіймається", - зазначив депутат.

На його думку, регулятор має підвищити цінові обмеження, щоб трейдери могли завозити більше електроенергії.

"Регулятору потрібно підняти відповідні прайс-кепи і дати можливість трейдерам купувати електроенергію і продавати її в ринок, щоб наситити енергосистему", зазначив він.

Раніше директорка Європейсько-українського енергетичного агентства Анастасія Верещинська наголошувала, що прайс-кепи знижують привабливість розширення приватної генерації для продажу в мережу та стримують розвиток розподіленої енергетики.