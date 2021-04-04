Правящая партия побеждает на парламентских выборах в Болгарии

Партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) премьер-министра Бойко Борисова лидирует на парламентских выборах. По данным экзитполов, за нее проголосовало около 25,7% избирателей.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные экзитполов .

По данным опросов, ГЕРБ получил 25,7% голосов избирателей, партия "Есть такой народ" - 17,1%, Болгарская социалистическая партия (БСП) - 16,7%, "Демократическая Болгария" - 10,5%, "Движение за права и свободы" - 10,2%, "Поднимайся! Мафию долой!" - 5% и ВМРО (Болгарское национальное движение) - 4,7%.

"Мы показали, чего достигли", - сказал Борисов после оглашения экзитполов.

Избирательные участки в Болгарии открылись 4 апреля в 07:00 и закрылись в 20.00 (время совпадает с киевским). В выборах принимали участие 22 партии, восемь коалиций, а также несколько независимых кандидатов. Всего на места в парламенте претендовали почти семь тысяч кандидатов.