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Правозащитники заявили, что делом против Бахматюка НАБУ и ВАКС подрывают принципы права 

Харьков, Суббота 18 июля 2020 13:22
Правозащитники заявили, что делом против Бахматюка НАБУ и ВАКС подрывают принципы права 
Фото: статуя Фемиды возле здания Киевского апелляционного суда (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Правозащитники призывают руководство НАБУ и судей Апелляционной палаты ВАКС прекратить нарушение закона

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда неправомерно способствуют возобновлению уголовного производства, проявляют очевидную заангажированность и грубо нарушают требования Уголовного процессуального кодекса Украины, чем подрывают фундаментальные принципы права и разрушают основы судопроизводства в Украине.

Об этом говорится в открытом заявлении Харьковской правозащитной группы к главе Апелляционной палаты ВАКС и директору НАБУ.

В частности, Харьковская правозащитная группа отмечает, что решение Печерского районного суда Киева, которое признало восстановление уже закрытого за отсутствием состава преступления дела против бывшего владельца VAB банка Олега Бахматюка, не может быть обжаловано НАБУ, которое не было участником данного производства.

Правозащитники призывают руководство Национального антикоррупционного бюро и судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда прекратить нарушение закона, которым является невыполнение окончательного решения суда.

"Такие действия подрывают основы судопроизводства в Украине и фундаментальные принципы права. Рассматривать и пересматривать дела имеет полномочия только суд, установленный законом. Обращаться в суд имеет право только субъект обжалования. Действия НАБУ и ВАКС противоречат принципу правовой определенности. Мы внимательно следим за действиями государственных органов в указанном уголовном производстве и будем анализировать их и информировать общество в случае выявления нарушений прав человека, принципов права и действующего законодательства Украины", - говорится в заявлении правозащитников.

Правозащитники заявляют, что рассматривать и пересматривать дела имеет полномочия только суд, установленный законом. Обращаться в суд имеет право только субъект обжалования, поэтому действия НАБУ и ВАКС являются незаконными и противоречат принципу правовой определенности, отметили в правозащитной группе.

Напомним, ранее Печерский районный суд города Киева принял решение, которым отменил незаконное постановление экс-заместителя генпрокурора Виталия Касько о возбуждении уголовного дела против владельца агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка. Решение суда является окончательным и не подлежащим обжалованию, однако НАБУ и САП отказались его выполнять.

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