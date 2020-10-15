Правозащитники против введения пожизненного за коррупцию

Фото: деньги в конверте (РБК-Украина)

Глава "Харьковской правозащитной группы" Евгений Захаров заявил, что вопрос о введении пожизненного заключения для коррупционеров является бессмысленным. А выносить его на всенародный опрос или референдум вообще не рекомендуется.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Пожизненное для коррупционеров: стоит ли власти спрашивать народ".

По мнению правозащитника, такой вопрос подпитывает низменные инстинкты у людей.

Его же мнение поддержал и исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко.

По его словам, ранее в Украине был вынесен вопрос о необходимости смертной казни, которую 70% украинцев поддержало.

"Поэтому тут всегда возникает вопрос, слушать или не слушать мнение народа и какие выводы делать", - отметил Павличенко.

Напомним, 13 октября президент Владимир Зеленский заявил, что в день проведения местных выборов в Украине на избирательных участках проведут всеукраинский опрос.

Так, во время всеукраинского опроса каждому избирателю зададут пять вопросов.

Два первых вопроса всеукраинского опроса, которые озвучил Зеленский, стали вопросы относительно пожизненного заключения за коррупцию и создания свободной экономической зоны на Донбассе.