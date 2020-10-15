Правозахисники проти запровадження довічного за корупцію

Фото: гроші в конверті (РБК-Україна)

Голова Харківської правозахисної групи Євген Захаров заявив, що питання про введення довічного ув'язнення для корупціонерів є безглуздим. А виносити його на всенародне опитування чи референдум взагалі не рекомендується.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Довічне для корупціонерів: чи варто влади питати народ".

На думку правозахисника, таке питання підживлює ниці інстинкти в людей.

Його ж думку підтримав і виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко.

За його словами, раніше в Україні було винесено питання про необхідність смертної кари, яку 70% українців підтримали.

"Тому тут завжди виникає питання, слухати або не слухати думку народу і які висновки робити", - зазначив Павличенко.

Нагадаємо, 13 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що в день проведення місцевих виборів в Україні на виборчих дільницях проведуть всеукраїнське опитування.

Так, під час всеукраїнського опитування кожному виборцю зададуть п'ять питань.

Два перших питання всеукраїнського опитування, які озвучив Зеленський, стали питання щодо довічного ув'язнення за корупцію, створення вільної економічної зони на Донбасі.