Правозащитники просят изменить подследственность дел против Логвинского

Фото: Георгий Логвинский (OpenUkraine.org)

Правозащитники заявили, что кампанию по дискредитации Логвинского "подхватывают пропагандисты РФ" и это вредит имиджу Украины

Правозащитники просят изменить подследственность дел против нардепа Георгия Логвинского. С соответствующим обращением правозащитники обратились к директору НАБУ Артему Сытнику и главе САП Назару Холодницкому сегодня на пресс-конференции, передает корреспондент РБК-Украина.

Обращение подписали директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров, уполномоченный президента по делам крымскотатрского народа Мустафа Джемилев, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров и глава Ваад-Ассоциации еврейских общественных организаций и общин Украины Иосиф Зисельс.

"Мы очень долго сдерживались от того, чтобы высказать публично эти обвинения в адрес государственных антикоррупционных органов. И мы понимаем, что выступать с такими вещами в целом не очень хорошо для борьбы с коррупцией. Но все возможности, которые были до того, мы исчерпали. Мы неоднократно обращались к господину Сытнику и господину Холодницкому. Мы указывали на то, что действовать необходимо только законными методами. Но все наши обращения фактически были проигнорированы", - сказал Захаров, добавив, что данное обращение Сытнику и Холодницкому было направлено полтора месяца назад. Также он напомнил, что он и Зисельс входили в комиссию по избранию главы НАБУ, поэтому чувствуют ответственность за происходящее.

Кроме того, он также выразил уверенность, что конфликт между НАБУ и САП, который имел место, стал результутом того, что САП пыталась остановить незаконные действия со стороны НАБУ.

Правозащитники также заявили, что кампанию по дискредитации Логвинского "подхватывают российские пропагандисты" и это вредит имиджу Украины еще больше.

Так, Захаров, Джемилев, Чубаров и Зисельс требуют от антикоррупционных органов провести объективное расследование, изменить подследственность указанных дел, а также прекратить дискредитацию Логвинского.

"Учитывая необоснованный подследственность НАБУ дел №№ 52017000000000361, 52013000000000436, 52016000000000163, признаки политических преследований по этим делам, а также существующий конфликт интересов, просим принять меры прокурорского реагирования и изменить подследственность указанных дел для их расследования независимым органам досудебного следствия", - говорится в обращении.

Фото: censor.net.ua