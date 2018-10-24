Правозахисники просять змінити підслідність справ проти Логвинського

Фото: Георгій Логвинський (OpenUkraine.org)

Правозахисники заявили, що кампанію з дискредитації Логвинського "підхоплюють пропагандисти РФ" і це шкодить іміджу України

Правозахисники просять змінити підслідність справ проти нардепа Георгія Логвинського. З відповідним зверненням правозахисники звернулися до директора НАБУ Артема Ситнику та голови САП Назара Холодницкого сьогодні на прес-конференції, передає кореспондент РБК-Україна.

Звернення підписали директор Харківської правозахисної групи Євген Захаров, уповноважений президента у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров і голова Ваад-Асоціації єврейських громадських організацій та громад України Йосиф Зісельс.

"Ми дуже довго стримувалися від того, щоб висловити публічно ці звинувачення на адресу державних антикорупційних органів. І ми розуміємо, що виступати з такими речами в цілому не дуже добре для боротьби з корупцією. Але всі можливості, які були до того, ми вичерпали. Ми неодноразово зверталися до пана Ситника і пана Холодницького. Ми вказували на те, що необхідно діяти тільки законними методами. Але всі наші звернення фактично були проігноровані", - сказав Захаров, додавши, що дане звернення Ситнику і Холодницкому було направлено півтора місяця тому. Також він нагадав, що він і Зісельс входили в комісію з обрання голови НАБУ, тому відчувають відповідальність за те, що відбувається.

Крім того, він також висловив упевненість, що конфлікт між НАБУ і САП, який мав місце, став результутом того, що САП намагалася зупинити незаконні дії з боку НАБУ.

Правозахисники також заявили, що кампанію з дискредитації Логвинського "підхоплюють російські пропагандисти" і це шкодить іміджу України ще більше.

Так, Захаров, Джемілєв, Чубаров і Зісельс вимагають від антикорупційних органів провести об'єктивне розслідування, змінити підслідність зазначених справ, а також припинити дискредитацію Логвинського.

"Враховуючи необґрунтовану підслідність НАБУ справ №№ 52017000000000361, 52013000000000436, 52016000000000163, ознаки політичних переслідувань по цих справах, а також існуючий конфлікт інтересів, просимо вжити заходів прокурорського реагування і змінити підслідність зазначених справ для їх розслідування незалежним органам досудового слідства", - йдеться у зверненні.

Фото: censor.net.ua