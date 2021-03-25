Правосудие в сети. Как и зачем команда Зеленского создает "суд в смартфоне"

Украинская судебная система находится в глубоком кризисе. Сферу правосудия сотрясают политические скандалы, факты коррупции, недоверие граждан, а также перманентный дефицит кадров и денег. Последняя проблема в недавнее время стало особо остро - во многих "храмах правосудия" закончились деньги даже на марки и конверты для отправки повесток.

На этом фоне власть заявляет о необходимости проведения кардинальной судебной реформы. Впрочем, некоторые направления этой реформы выглядят достаточно необычно для украинских реалий. К примеру, президент Владимир Зеленский в начале марте отметил, что судебные процессы необходимо перевести в онлайн.

"Мы стремимся и обязательно создадим "суд в смартфоне". Большинство бюрократических процедур перейдут в онлайн, что ускорит судебный процесс, минимизирует коррупцию и возможности для злоупотребления", – заявил глава государства.

Электронная Фемида

Создание виртуального суда началось еще при прошлой власти. Одной из главных составляющих реформы было создание "электронного суда". Это ключевой элемент Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (ЕСИТС).

Система должна была объединить вопросы электронного документооборота, сбора и анализа статистической информации, проведения и организации видеоконференцсвязи в судах. Впрочем, в течение прошедших четырех лет полноценно запустить ЕСИТС так и не удалось. В первую очередь, из-за недостатка финансирования.

По данным Государственной судебной администрации – главного органа, который распоряжается финансами в системе правосудия – денег на полноценный запуск "Электронного суда" катастрофически не хватает. В последние два года бюджет на ЕСИТС вообще не выделялся, а в 2021 году на эту систему направили лишь 53 млн гривен при минимально необходимых 183 млн.

"В то же время, внедрение элементов электронного судопроизводства в промышленную эксплуатацию может давать ежегодную экономию около 170-200 млн гривен только на почтовых расходах судов", – сообщила Государственная судебная администрация.

Электронный суд при прошлой власти полностью так и не заработал (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Сейчас программа и мобильное приложение "Электронный суд" работают без законодательного регулирования и фактически в тестовом режиме. То есть стороны процесса могут ей воспользоваться, но не факт, что конкретный судья примет к рассмотрению направленные ему электронные документы.

Собеседник РБК-Украина в Офисе генпрокурора рассказал, что среди правоохранителей "Электронный суд" пока не снискал популярности. Они "для надежности" и "по старинке" предпочитают отправлять материалы участникам уголовного процесса в бумажном виде.

Впрочем, такие же аргументы против виртуального суда популярны и в адвокатской среде.

"В связи с тем, что на сегодняшний день существует ряд негативных впечатлений коллег от использования этой системы, для душевного спокойствия, при взаимодействии с судами по вопросам уголовного производства мы отдаем предпочтение старым традициям бумажной переписки", – объяснил изданию адвокат Константин Кривенко.

Его коллега Андрей Руденко говорит, что активно использует систему "Электронного суда", несмотря на все ее недостатки. При этом его удивляет то, как с программой обращаются в самих судах. К примеру, в его практике был случай, когда исковое заявление, поданное в электронном виде, в суде отказались рассматривать, распечатали и в бумажном виде вернули юристу по почте.

Глава правового комитета Верховной рады Андрей Костин ("Слуга народа") признает, что в работе ЕСИТС есть существенные проблемы. По его словам, парламент уже решает этот вопрос по мере своих сил. Так, в декабре прошлого года Рада в первом чтении поддержала законопроект, который позволяет поэтапно запустить подсистемы "Электронного суда" и решить вопрос его финансирования. Депутат надеется, что во втором чтении документ будет принят этой весной.

Технологии против коррупции

В то же время Костин призывает не путать "электронный суд" и "суд в смартфоне", о котором говорил президент. Первый – это фактически аналог электронного документооборота, а вот второй предполагает рассмотрение дела без физического присутствия сторон.

"Суд в смартфоне", он же суд онлайн в классической модели, применяется всего лишь в нескольких странах в нескольких судах, предусматривает отсутствие как такового судебного процесса в реальном режиме, то есть полностью весь процесс происходит в переписке между сторонами и судом", – объяснил парламентарий в комментарии РБК-Украина.

Онлайн-суд уже действует в нескольких странах, - Костин (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

В сложных категориях дел, когда, например, необходимо заслушать свидетелей, онлайн-суд применять нельзя. Тем не менее этот проект уже используют в Канаде и зарекомендовал он себя достаточно хорошо.

Отсутствие "живого контакта" между сторонами процесса и судом даст серьезный антикоррупционный эффект, уверен Костин. Кроме того, алгоритмы "суда в смартфоне" как в Канаде настроены в первую очередь на то, чтобы в максимальном количестве случаев достигать мирного урегулирования спора между истцом и ответчиком.

"Я думаю, что нам вполне по силам сделать и собственное такое программное обеспечение и начать понемногу внедрять эти процедуры. Мы планируем, чтобы это появилось до конца года", – заявил глава комитета.

В Министерстве цифровой трансформации на запрос РБК-Украина отметили, что создание "виртуального суда" – достаточной сложный проект, но работа в этом направлении уже ведется. При этом в министерстве указали, что ключевую роль в этом процессе должен играть Высший совет правосудия (ВСП).

"Сейчас нашими специалистами изучена текущая концепция построения е-суда, выработаны соответствующие предложения", – говорится в комментарии Минцифры.

В середине марта министерство заключило с ВСП договор о сотрудничестве. Среди прочего он подразумевает интеграцию электронных судебных сервисов в приложение "Дія".

Параллельно стороны начали работу над еще более амбициозным проектом – внедрением искусственного интеллекта (ИИ) в судебную систему Украины. Высший совет правосудия в целом поддержал идею Минцифры – запустить пилотный проект по использованию ИИ в системе правосудия.

По задумке этот эксперимент будет запущен в течение 2022 года в одном из районных судов. Предполагается, что робот вместо судьи сможет рассматривать не все дела, а только несложные, например, о превышении скорости, нарушении правил парковки и тому подобное.

"Но нужно обеспечить суды надлежащим финансированием, в частности во всех судах нашей страны элементарно должен качественно работать интернет", – отметил заместитель председателя ВСП Алексей Маловацкий.

В судебной системе может появиться искусственный интеллект (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Глава правового комитета Андрей Костин говорит, что адвокаты давно используют специальные автоматизированные программы для анализа документов в своей работе. Более того, ИИ уже работает в судебных системах США и Китая, а в декабре 2018 года Европейская комиссия по вопросам эффективности правосудия приняла Этическую хартию об использовании искусственного интеллекта в судебных системах.

"Главное правило любого юриста, как и врача, это "не навреди". Поэтому главное в рамках пилотного проекта зафиксировать, какие могут быть негативные последствия, затем провести соответствующую работу, отрегулировать алгоритмы, возможно, а я даже уверен, что надо будет принять не только законодательные, но и ряд подзаконных актов для того, чтобы эта система (искусственного интеллекта, – ред.) могла быть применена", – сказал парламентарий.

Основное, по его словам, определить, до какого уровня можно позволить ИИ "помогать" украинским правоохранителям и судебной системе в их работе.

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Украинские власти, взявшие курс на ускоренную цифровизацию всех сфер публичной жизни в стране, говорят, что "суд в смартфоне" – это необходимый следующий этап. Примечательно, что запустить этот сложный и рискованный процесс планируют не только для упрощения доступа граждан к правосудию, как во всем мире. Но и для решения специфических задач: борьбы с коррупцией среди "слуг Фемиды" и банально из-за отсутствия бумаги, марок и конвертов в украинских судах.