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Православну церкву Болгарії очолив прихильник російського вторгнення в Україну

Неділя 30 червня 2024 20:55
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Православну церкву Болгарії очолив прихильник російського вторгнення в Україну Ілюстративне фото: Православну церкву Болгарії очолив прихильник російського вторгнення в Україну (flickr.com_swiv)
Автор: Наталія Кава

У неділю, 30 червня, Болгарська православна церква, яка близька з Росією, обрала нового патріарха. Ним став 52-річний Даниїл, який відкрито підтримав російське вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна, з посиланням на БНР.

На зборах делегатів і Священного Синоду, вищого церковного органу Болгарської православної церкви, Даниїл отримав підтримку 69 з 138 присутніх. Його суперник Григорій, який дотримується нейтральної позиції, здобув 66 голосів, ще три бюлетені були визнані недійсними.

Даниїл став наступником патріарха Неофіта, який помер у березні 2024 року і закликав до припинення війни в Україні.

Даниїл, навпаки, підтримав російське вторгнення в Україну в відеозверненні 2023 року і критикував тенденцію "сіяти ненависть до однієї з воюючих сторін, названої єдиним агресором".

Відносини Болгарії та Росії

Зауважимо, президент Болгарії Румен Радєв виступає проти допомоги Україні у війні із російськими окупантами. За його словами, постачання зброї українським військовим - "гасіння пожежі бензином".

Він також накладав вето на надання Україні бронетранспортерів.

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