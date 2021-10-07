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Правоохранительный комитет Рады поддержал законопроект об усилении ответственности за незаконное строительство

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Киев, Четверг 07 октября 2021 11:13
Правоохранительный комитет Рады поддержал законопроект об усилении ответственности за незаконное строительство Фото: народный депутат Елена Шуляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности Верховной рады рекомендовал парламенту рассмотреть в первом чтении законопроект №5877, касающийся усиления ответственности за нарушения в строительной сфере.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление соавтора законопроекта, народного депутата и председателя Координационного совета по решению проблемных вопросов в градостроительстве Елены Шуляк.

Законопроект, который является заключительным в реализации реформы градостроительства, народные депутаты проголосовали на заседании комитета 6 октября.

В частности, законопроект дополняет нормы Уголовного кодекса в части самовольного занятия земельного участка и самовольного строительства.

Так, усилена ответственность за незаконный захват земель историко-культурного назначения, а также за самовольное строительство, которое ведется с нарушением целевого назначения участка. В то же время, незаконное строительство, повлекшее тяжкие технологические аварии или экологические катастрофы, предлагается наказывать лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

"Мы внесли изменения в множество статей действующего законодательства и добавили новую, 197-2 статью. Она предусматривает уголовную ответственность за незаконное строительство, в том числе без признаков самовольного захвата земельного участка, если такие действия привели или могли привести к особенно тяжелым последствиям. Ответственность за самовольный захват земельных участков историко-культурного значения будет также усилена, что особенно актуально для современной Украины", - рассказала Шуляк.

Документ также вводит механизм временного ареста объектов незаконного строительства. Задачей такого ареста объектов является невозможность их дальнейшей эксплуатации. Его будут осуществлять должностные лица, уполномоченные на то исполнительными комитетами органов местного самоуправления.

Были также усовершенствованы нормы об ответственности за подделку документов, печатей, штампов, бланков или их сбыт. Внесение таких документов в электронную систему в сфере строительства, которая будет основной платформой для получения документов на строительство и эксплуатацию, может привести к ограничению свободы на срок до трех лет или штрафа до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, ранее Шуляк рассказала о том, что Верховная рада приняла историческое решение, поддержав реформу градостроительства.

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Елена Шуляк
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