Киберполиция закрыла четыре крупных онлайн-кинотеатра

Фото (cyberpolice.gov.ua)

Правоохранители закрыли kinogo.co.ua, uafilm.top, ukrfilm.top, kino-hd.top

Правоохранители прекратили работу четырех крупных онлайн-кинотеатров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Киберполиции.

В частности, правоохранители закрыли kinogo.co.ua, uafilm.top, ukrfilm.top, kino-hd.top.

По данным полиции, организаторами выступали два брата, проживающие в Днепропетровской области. Один из них - действующий сотрудник Фискальной службы Украины. По месту жительства братьев, а также в одном из региональных управлений Государственной фискальной службы, провели обыски. Изъятая техника проходит экспертизу.

Отмечается, что подозреваемые зарабатывали на рекламе по несколько тысяч долларов в месяц. Также они раскручивали свои порталы в социальных сетях. Сейчас идет расследование, начатое по ч.3 ст. 176 ("Нарушение авторского права и смежных прав"). Организатором угрожает наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до 6 лет.

Напомним, Киберполиция начала спецоперацию "Пираты" для противодействия нарушениям в сфере авторского права. 8 апреля операция "Пираты" стартовала по всей стране и продлится до конца месяца. Ее основной задачей является усиление внимания к противодействию преступлениям, совершаемым в сфере нарушений авторских прав правообладателей.

В 2019 году киберполиция прекратила деятельность 100 пиратских онлайн кинотеатров. Администраторов этих ресурсов было разоблачено на территории Львовской и Закарпатской областей, а также в городе Киеве.