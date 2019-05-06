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Кіберполіція закрила чотири великих онлайн-кінотеатри

Новини » Суспільство    06.05.2019 - 16:06
Кіберполіція закрила чотири великих онлайн-кінотеатри
Фото (cyberpolice.gov.ua)

Правоохоронці закрили kinogo.co.ua, uafilm.top, ukrfilm.top, kino-hd.top

Правоохоронці припинили роботу чотирьох великих онлайн-кінотеатрів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Кіберполіції.

Зокрема, правоохоронці закрили kinogo.co.ua, uafilm.top, ukrfilm.top, kino-hd.top.

За даними поліції, організаторами виступали два брати, які проживають у Дніпропетровській області. Один з них - діючий співробітник Фіскальної служби України. За місцем проживання братів, а також в одному з регіональних управлінь Державної фіскальної служби, провели обшуки. Вилучена техніка проходить експертизу.

Наголошується, що підозрювані заробляли на рекламі по кілька тисяч доларів на місяць. Також вони розкручували свої портали в соціальних мережах. Зараз йде розслідування, розпочате за ч. 3 ст. 176 ("Порушення авторського права і суміжних прав"). Організатором загрожує покарання у вигляді штрафу або позбавлення волі на термін до 6 років.

Нагадаємо, Кіберполіція почала спецоперацію "Пірати" для протидії порушенням у сфері авторського права. 8 квітня операція "Пірати" стартувала по всій країні і триватиме до кінця місяця. Її основним завданням є посилення уваги до протидії злочинам, що вчиняються у сфері порушень авторських прав правовласників.

В 2019 році кіберполіція припинила діяльність 100 піратських онлайн кінотеатрів. Адміністраторів цих ресурсів було викрито на території Львівської та Закарпатської областей, а також у місті Києві.

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