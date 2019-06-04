Правоохранители разоблачили рейдеров, захвативших гранитный карьер

Фото: изъятые средства (gp.gov.ua)

Двое участников рейдерской схемы были задержаны

ГБР и СБУ совместно разоблачили группу лиц, которая действовала по предварительному сговору и организовала рейдерский захват (гранитный карьер) имущества и имущественных прав предприятия на сумму 227,5 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГБР.

Для осуществления рейдерского захвата было привлечено должностное лицо Государственной службы геологии и недр Украины, а также других должностных лиц контролирующих и правоохранительных органов.

"Так, с декабря 2018 года по июнь 2019 года для захвата предприятия были совершены заведомо безосновательные сделки, регистрационные действия внесены в Единый государственный реестр юридических лиц, с использованием поддельных документов (печатей, штампов) предприятия", - говорится в сообщении.

По возвращении карьера от предпринимателя требовали 10 млн грн. 3 июня двух участников рейдерской схемы было задержано во время получения двух сумм: 390 тысяч долларов за возвращение бизнеса и 25 тысяч долларов за решение вопросов с работниками Государственной службы геологии и недр. Еще двух человек задержали как соучастников совершения преступлений.

"Совместной работой ГБР и СБУ доказали, что можно защитить предпринимателей, установить справедливость и привлечь виновных к ответственности, даже если преступники простерли свое влияние на правоохранительные и государственные органы. ГБР - союзник для всех, кто защищает предпринимателей и закон", - сообщил директор ГБР Роман Труба.

В пресс-службе сообщают, что организаторы схемы противоправно завладели имуществом и требовали от предпринимателя:

390 тысяч долларов за возвращение имущества, угрожали передать его третьим лицам;

30 тысяч долларов за продление лицензии на добычу недр и оформления акта проверки карьеру представителями Государственной службы геологии и недр Украины без выявленных нарушений.

"Служебные лица Государственной службы геологии и недр Украины путем проверок в сфере недропользования осуществляли давление на представителей предприятия для того, чтобы они не оказывали сопротивление рейдерскому захвату. Проведен обыск у председателя Государственной службы геологии и недр Украины, а также в Центральном межрегиональном отделе департамента государственного геологического контроля государственной службы геологии и недр Украины", - сообщили в ГБР.

Всего проведено 10 обысков в Киеве и двух областях Украины. Один - неотложный в помещении отделения "Приватбанка", где рейдеры получили деньги.

Досудебное расследование в уголовном производстве проводится по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 260-2, ч.4. ст. 190 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в Киеве на улице Бориспольской в Дарницком районе более 62 рейдеров пытались осуществили захват спорткомплекса "Восток", взломав входную дверь и забаррикадировавшись изнутри.