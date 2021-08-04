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Граната в Кабмине. Полиция ведет переговоры с вооруженным мужчиной

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Среда 04 августа 2021 11:02
Граната в Кабмине. Полиция ведет переговоры с вооруженным мужчиной Фото: полиция проводит переговоры с мужчиной, который угрожает взорвать Кабмин (kyiv.npu.gov.ua)
Автор: Инна Собора

В Киеве неизвестный мужчина с гранатой угрожает взорвать здание Кабмина. На месте работают правохранители.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе полиции.

"Служба непосредственно этим занимается", - сказали в полиции.

При этом правоохранители уточнили, что пока нет информации, задержали ли мужчину.

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На сайте столичной полиции появилось сообщение, что в настоящее время с мужчиной проводят переговоры. В Киеве введена специальная полицейская операция.

"В случае отказа добровольно прекратить правонарушение, к мужчине будут применены полицейские меры, предусмотренные законом", - сообщили правоохранители.

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В здании Кабмина мужчина угрожает взорвать гранату
В здании Кабмина мужчина угрожает взорвать гранату
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