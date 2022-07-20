UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Правоохранители проверяют жителей Донецкой области, которые не хотят эвакуироваться, - ОВА

Фото: жителей Донецкой области призывают эвакуироваться (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Правоохранители занимаются жителями Донецкой области, которые не хотят эвакуироваться. Вероятно, некоторые из них могут поддерживать врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко в эфире телемарафона.

По его словам, эвакуация в регионе продолжается. Ежедневно удается вывезти до 300-350 человек. Всего в Донецкой области остаются около 340 тысяч жителей.

"Здесь есть еще факторы. Возможно у тех, кто не хочет уезжать, и как-то лояльно относится к врагу, но этим, поверьте, мы также занимаемся и занимаются правоохранительные органы. И мотивы некоторых из них нам также известны", - подчеркнул Кириленко.

Он добавил, что власти хотят усилить эвакуацию перед осенне-зимним периодом, чтобы спасти как можно больше людей.

"Я привожу примеры для тех, кто не хочет уезжать. Вот человек ложится отдыхать в частном доме, а на утро, или ночью уже этого дома нет. И под угрозой не просто здоровье, но и жизнь", - сказал глава ОВА.

Стоит отметить, что некоторые населенные пункты Донецкой области находятся под постоянными обстрелы. За минувшие сутки в результате действий оккупантов погибли 5 человек, еще 16 получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая областьэвакуацияВойна в Украине