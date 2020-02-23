Правоохранители в Новых Санжарах работают в штатном режиме

Персонал санатория, медики, сотрудники Национальной полиции, офицеры Национальной гвардии и спасатели осуществляют свою работу в штатном режиме. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

По его словам, правоохранители и спецперсонал обеспечивают порядок на территории и по периметру объекта, а также на территории населенного пункта.

"Персонал санатория, медики, полицейские, нацгвардейцы и спасатели осуществляют в штатном режиме свою работу - обеспечение порядка на территории и по периметру объекта, а также на территории населенного пункта. Вся правоохранительная система Украины сейчас ориентирована на то, чтобы обеспечить протекание процессов, которые происходят в зоне обсервации и вокруг этого. Мы имеем достаточно сил и средств для обеспечения безопасности от любых чрезвычайных ситуаций", - сказал советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко.

Напомним, заместитель министра здравоохранения Украины Дмитрий Коваль заявил, что по состоянию на 22 февраля ни у одного эвакуированного из Уханя, находящихся в Новых Санжарах, не выявлены признаки заражения коронавирусом COVID-2019.

Также РБК-Украина писало, что самолет и автобусы, которыми украинцев и иностранцев доставили из китайского города Ухань, продезинфицировали. В МВД отмечали, что все автобусы "прошли тройную экспозицию" после использования.