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Прокуратура назвала версії нападу на екс-мера Конотопу

Новини » Надзвичайні події    27.06.2019 - 15:45
Прокуратура назвала версії нападу на екс-мера Конотопу
Фото: Артем Семеніхін (facebook.com artem.semenihin)

Основна версія - напад був скоєний через громадську та політичну діяльність екс-мера

Правоохоронці назвали версії нападу на колишнього мера Конотопу Артема Семеніхіна. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Сумської області.

Серед основних версій - злочин, скоєний через громадську та політичну діяльність потерпілого.

"Розглядається ряд версій, серед основних - злочин, скоєний через громадську та політичну діяльність потерпілого, а також на ґрунті особистих неприязних відносин. Досудове слідство триває, його хід перебуває на особистому контролі прокурора Сумської області", - вказано у повідомленні.

Підкреслимо, на даний час потерпілий перебуває в місцевій лікарні в стабільно тяжкому стані.

Нагадаємо, для розслідування нападу на кандидата в народні депутати, колишнього мера Конотопа Артема Семеніхіна направили посилену групу з керівництва Національної поліції України. До її складу увійшли керівники Департаменту карного розшуку, Головного слідчого управління, а також інших необхідних підрозділів.

Як писало РБК-Україна раніше, в Сумській області напали на екс-мера Конотопа і кандидата в народні депутати Артема Семеніхіна. На чоловіка напали, коли він повертався додому. Поліція кваліфікувала подію як "замах на вбивство" і відкрила кримінальне провадження.

МВС направило посилену групу для розслідування нападу на екс-мера Конотопу У Сумській області напали на екс-мера Конотопа
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