Правоохоронцям дали доступ до заявок на перетин кордону в системі "Шлях"

Укртрансбезпека відкриває правоохоронним органам електронний доступ до заявок чоловіків від 18 до 60 років, які хочуть переткнути кордон за допомогою системи "Шлях".

Зборовський пояснив, що раніше правоохоронці надсилали запити до служби, аби дізнатися дані про чоловіків, які перетинають кордон. Дані оброблялися протягом одного-двох днів. Зараз же цю інформацію вони зможуть отримати онлайн за лічені хвилини.

Зазначимо, що до системи "Шлях" вносяться дані про водіїв-волонтерів, яким надано дозвіл на виїзд за кордон в умовах воєнного стану.

Голова ДСБТ наголосив, що система "Шлях" повністю цифровізована і кожен крок користувача фіксується, що унеможливлює корупційну складову.

“Зараз правоохоронці матимуть власний кабінет у системі "Шлях" та зможуть у декілька кліків перевірити ту чи іншу інформацію щодо зловживань. Ми даємо чіткий і зрозумілий меседж, що будь-яка інформація, яка надходить у систему "Шлях" так само швидко надходить і до правоохоронців, тому не варто займатися жодними маніпуляціями. Оскільки правоохоронці розглянуть це найближчим часом”, - уточнив Зборовський.