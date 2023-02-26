Окупанти обстріляли Снігурівський район Миколаївської області

Сьогодні, 26 лютого, увечері російські окупанти вдарили по Снігурівському району Миколаївської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника поліції Миколаївської області Сергія Шейхета в Telegram .

Більш детальної інформації про подію він наразі не розкрив.

"У звільненому Снігурівському районі "прильоти". Попередньо, без жертв", - написав Шейхет.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що минулої доби російські солдати 78 разів обстріляли Херсонську область.

Також ми писали, що сьогодні окупанти вдарили по Херсонській області, внаслідок чого є поранений.

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