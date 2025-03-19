Правоохоронці викрили у Рівненській області склад нелегальних сигарет з фабрики "Гоща"

На складі зберігалось більше тисячі ящиків з підробками сигарет відомих брендів: Rothmans, Winston, Kent. Також знайдено і "фірмові" сигарети "Гощі" - Mustang. На всіх була підроблена акцизна марка.

"На сьогодні фабрика розділилася на дрібні елементи, які в різних куточках країни продовжують працювати та виробляти контрафактні сигарети. Одне з таких виробництв знаходиться прямо під Києвом, у селі Синяк Київської області. Буквально вчора в цьому селі правоохоронці виявили одну з ліній, яка раніше працювала в Гощі, а також велику кількість як готової продукції, так і сировини", - зазначив журналіст.

За його словами, під Києвом виробляли здебільшого L&M та Marlboro.

У 2024 році від діяльності "Гощі" державний бюджет недоотримав 3,5 млрд грн податків. Згідно з даними податкової, наведеними Інститутом соціально-економічної трансформації, ТОВ "Українське Тютюнове Виробництво" у 2024 році замовила 659 тон тютюну. Такі обсяги сировини дозволяють виробити понад 1 млрд сигарет, але підприємство сплатило менше 20 млн грн податків.

Фабрика в Гощі входить до ТОП-3 нелегальних виробників підробок брендових сигарет. Вона входить до групи "Монако", яку пов’язують із Владиславом Гельзіним, ексвласником донецької тютюнової фабрики "Хамадей".

Нагадаємо, що у лютому 2024 року на кордоні з Румунією затримали газовози з контрабандними сигаретами Marlboro на 4,5 млн грн, які виготовили на тютюновій фабриці в Гощі. Справа стала резонансною і привернула увагу послів G7 та спецпредставників США.

Згідно з останнім дослідженням Kantar Україна за грудень 2024 року, ТОВ "Українське тютюнове виробництво" у Гощі займає 15% нелегального ринку. Минулого року це підприємство позбавили ліцензії.