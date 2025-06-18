Правоохоронні органи втручаються у роботу адвокатів в Україні: заява

Асоціація правників України упродовж останніх місяців фіксує збільшення випадків втручання правоохоронних органів у професійну діяльність адвокатів. Під виглядом розслідування кримінальних правопорушень слідчі перешкоджають наданню правової допомоги, нівелюють право на захист та втручаються в адвокатську таємницю.
Як пише РБК-Україна, у зв’язку з посиленням тиску правоохоронців АПУ змушена була зробити публічну заяву щодо недопущення втручання в адвокатську діяльність.
У заяві названо цілий перелік правоохоронних органів, які втручаються в адвокатську діяльність. Це: НАБУ, ДБР, СБУ, БЕБ та Національна поліція.
Лише за два останні місяці зафіксовані такі порушення:
"Закликаємо керівників правоохоронних органів НАБУ, ДБР, СБУ, БЕБ, Національної поліції припинити втручання в адвокатську діяльність, суворо виконувати норми Конституції України, міжнародних нормативно-правових актів та законодавства України в частині дотримання професійних прав та гарантій адвокатів", - наголошується у заяві АПУ.
Один з елементів тиску з боку правоохоронні органів є інформаційний тиск на адвокатів у рамках кримінальних проваджень. Йдеться про популістські матеріали в медіа, пресрелізи правоохоронних органів та в соціальних мережах, які дискредитують сторону захисту, ототожнюючи адвокатів із клієнтами.
Асоціація правників просить медіа з повагою ставитись до презумпції невинуватості, права особи на захист, не допускати асоціації адвоката з клієнтом та дотримуватись високих стандартів журналістської діяльності.
АПУ також звинувачує Офіс Генерального прокурора, який має контролювати діяльність ДБР, СБУ та Нацполіції, у відсутності реагування на порушення ними норм закону.
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