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На правобережжі Херсонської області окупанти зруйнували понад півсотні сіл, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти майже повністю зруйнували понад 50 сіл на звільненій частині Херсонської області. Туди повертаються люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"На вільній території Херсонської області понад 50 сіл майже повністю зруйновано окупантом. Іноді понад 90% будівель у селах розбито. Але навіть у такі села люди повертаються, і це доказ, що життя все одно перемагає", - заявив голова держави.

Нагадаємо, раніше прикордонники показали, як виглядає Куп'янський напрямок фронту. Там зруйновано майже всі будинки.

Також ми писали, що внаслідок війни Росії проти України найбільше постраждав житловий сектор.

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Володимир ЗеленськийХерсонська областьВійна Росії проти України