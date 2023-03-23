На правобережжі Херсонської області окупанти зруйнували понад півсотні сіл, - Зеленський

Російські окупанти майже повністю зруйнували понад 50 сіл на звільненій частині Херсонської області. Туди повертаються люди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
"На вільній території Херсонської області понад 50 сіл майже повністю зруйновано окупантом. Іноді понад 90% будівель у селах розбито. Але навіть у такі села люди повертаються, і це доказ, що життя все одно перемагає", - заявив голова держави.
Нагадаємо, раніше прикордонники показали, як виглядає Куп'янський напрямок фронту. Там зруйновано майже всі будинки.
Також ми писали, що внаслідок війни Росії проти України найбільше постраждав житловий сектор.
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