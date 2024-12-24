Право вимоги до порту "Боріваж" продали по заниженій вартості: екс-партнер Коломойського звинуватив Тігіпка

У понеділок, 23 грудня, відбувся аукціон з продажу "Приватбанком" права вимоги до компанії ТОВ "Боріваж". Аукціон відбувся за участі лише 1 учасника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сайту СЕТАМ та Facebook колишнього партнера Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова Олексія Мартинова.

За словами Мартинова, продаж відбувся попри судову заборону та кримінальну справу, які могли перешкодити операції.

Також, за його інформацією, покупцем активів стала компанія, пов’язана з Сергієм Тігіпком, власником "Таскомбанку". Він стверджує, що "угода є частиною спільної схеми, яка дозволить Коломойському та Боголюбову уникнути наслідків майбутнього рішення Високого суду Англії".

Разом з тим він закликав владу та міжнародне співтовариство втрутитися у ситуацію, аби запобігти заподіянню збитків Україні.

Як відомо, ПриватБанк виставив на продаж частину права вимоги за кредитними договорами до ТОВ "Боріваж" в розмірі майже 3 млрд 556 млн грн.

Стартова ціна лоту становила близько 3 млрд 428 млн грн. Але самим аукціоном було передбачено зниження вартості лоту до 2 млрд грн.

Як раніше писало РБК-Україна, за приблизними оцінками експертів, порт коштує близько 15 млрд грн.

За правилами, що діяли на 5 серпня 2024 року, аукціон з пониженням вартості з 1 учасником визнавався таким, що не відбувся.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ висвітлювались дані про причетність бізнесмена Геннадія Боголюбова до спроб заволодіння портом "Боріваж" та не повертати ПриватБанку раніше отримані кредити.

У 2015 році компанія PricewaterhouseCoopers оцінила порт "Боріваж" в 340 млн дол. Експерти ринку вважають, що на сьогодні його вартість не впала, а навпаки збільшилась у зв'язку із критичною важливістю експорту зерна для України під час війни.

Напередодні проведення аукціону, колишній акціонер і член наглядової ради ПАТ КБ "ПриватБанк" Олексій Мартинов звертався з публічним зверненням до послів Великої Британії та США в Україні. Він закликав втрутитися в ситуацію щодо продажу кредитів ТОВ "Боріваж", які були видані під заставу зернового терміналу в порту "Південний". На його думку, цей процес може завдати значних збитків Україні.