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Право на льготный газ получили агрохолдинги олигархов Косюка и Веревского

Новина українською →
Киев, Четверг 20 января 2022 16:36
Право на льготный газ получили агрохолдинги олигархов Косюка и Веревского Фото: газ (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Решение о льготных цена на газ привело к тому, что право на льготы получили экспортно-ориентированные предприятия аграрных олигархов Юрия Косюка и Андрея Веревского.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление журналиста Сергея Лямца.

"С продажей льготного газа произошел курьез. Право купить льготный газ могут получить производители молока, хлеба, подсолнечного масла, яиц, курятины, муки.. Зато в нем оказались украинские олигархи, которые гонят продукцию на экспорт, а не в торговую сеть Украины. Всего в списке МинАПК более чем 6 тыс. компаний. И туда попали экспортеры агропродукции компании Кернела, МХП Косюка, производители премиальных булочек для АЗС "ОККО" Антонова", - пишет журналист.

Также в список попали более 500 предприятий из оккупированных территорий.

По информации Лямца, правительству удалось заставить частные добывающие компании продавать газ аграрным олигархам угрозами повысить ренту.

"И бизнес согласился. Ну как согласился? - у него не было выбора. В Кабмине им угрожали поднятием ренты на добычу, а это ломало бы все бизнес-процессы по добыче газа", - пояснил Лямец.

Напомним, 30 декабря Кабмин принял постановление, которым обязал частные компании в Украине продавать до 20% своего газа по льготной цене агрохолдингам и компаниям-производителям хлебопродуктов, молочной продукции и прочего.

Позже Минагрополитики обнародовало перечень компаний, которые имеют право на льготный газ. В список из 6000 компаний вошли крупнейшие агрохолдинги страны.

Ассоциация газодобывающих компаний заявила, что решение правительство о частичной экспроприации газа приведет к падению добычи на 1 млрд м3, а европейские трейдеры отреагировали на инициативу реэкспортом газа обратно в Европу.

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