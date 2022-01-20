Право на льготный газ получили агрохолдинги олигархов Косюка и Веревского

Решение о льготных цена на газ привело к тому, что право на льготы получили экспортно-ориентированные предприятия аграрных олигархов Юрия Косюка и Андрея Веревского.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление журналиста Сергея Лямца.

"С продажей льготного газа произошел курьез. Право купить льготный газ могут получить производители молока, хлеба, подсолнечного масла, яиц, курятины, муки.. Зато в нем оказались украинские олигархи, которые гонят продукцию на экспорт, а не в торговую сеть Украины. Всего в списке МинАПК более чем 6 тыс. компаний. И туда попали экспортеры агропродукции компании Кернела, МХП Косюка, производители премиальных булочек для АЗС "ОККО" Антонова", - пишет журналист.

Также в список попали более 500 предприятий из оккупированных территорий.

По информации Лямца, правительству удалось заставить частные добывающие компании продавать газ аграрным олигархам угрозами повысить ренту.

"И бизнес согласился. Ну как согласился? - у него не было выбора. В Кабмине им угрожали поднятием ренты на добычу, а это ломало бы все бизнес-процессы по добыче газа", - пояснил Лямец.