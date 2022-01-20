Право на пільговий газ отримали агрохолдинги олігархів Косюка та Веревського

Рішення щодо пільгових цін на газ призвело до того, що право на пільги отримали експортно-орієнтовані підприємства аграрних олігархів Юрія Косюка та Андрія Веревського.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву журналіста Сергія Лямця.

"З продажем пільгового газу стався курйоз. Право купити пільговий газ можуть отримати виробники молока, хліба, соняшникової олії, яєць, курятини, борошна. Натомість у ньому опинилися українські олігархи, які женуть продукцію на експорт, а не в торговельну мережу України. Усього у списку МінАПК понад 6 тис. компаній, і туди потрапили експортери агропродукції компанії Кернела, МХП Косюка, виробники преміальних булочок для АЗС "ОККО" Антонова", - пише журналіст.

Також до списку потрапили понад 500 підприємств із окупованих територій.

За інформацією Лямця, уряду вдалося змусити приватні видобувні компанії продавати газ аграрним олігархам погрозами підвищити ренту.

"І бізнес погодився. Ну як погодився? - у нього не було вибору. В уряді їм загрожували підняттям ренти на видобуток, а це ламало б усі бізнес-процеси з видобутку газу", - пояснив Лямець.