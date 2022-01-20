ru ua
Чт, 20 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Право на пільговий газ отримали агрохолдинги олігархів Косюка та Веревського

Новость на русском →
Київ, Четвер 20 січня 2022 16:36
Право на пільговий газ отримали агрохолдинги олігархів Косюка та Веревського Фото: газ (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Рішення щодо пільгових цін на газ призвело до того, що право на пільги отримали експортно-орієнтовані підприємства аграрних олігархів Юрія Косюка та Андрія Веревського.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву журналіста Сергія Лямця.

"З продажем пільгового газу стався курйоз. Право купити пільговий газ можуть отримати виробники молока, хліба, соняшникової олії, яєць, курятини, борошна. Натомість у ньому опинилися українські олігархи, які женуть продукцію на експорт, а не в торговельну мережу України. Усього у списку МінАПК понад 6 тис. компаній, і туди потрапили експортери агропродукції компанії Кернела, МХП Косюка, виробники преміальних булочок для АЗС "ОККО" Антонова", - пише журналіст.

Також до списку потрапили понад 500 підприємств із окупованих територій.

За інформацією Лямця, уряду вдалося змусити приватні видобувні компанії продавати газ аграрним олігархам погрозами підвищити ренту.

"І бізнес погодився. Ну як погодився? - у нього не було вибору. В уряді їм загрожували підняттям ренти на видобуток, а це ламало б усі бізнес-процеси з видобутку газу", - пояснив Лямець.

Нагадаємо, 30 грудня Кабмін ухвалив постанову, якою зобов'язав приватні компанії в Україні продавати до 20% свого газу за пільговою ціною агрохолдингами та компаніями-виробниками хлібопродуктів, молочної продукції та іншого.

Пізніше Мінагрополітики оприлюднило список компаній, які мають право на пільговий газ. До списку із 6 тис. компаній увійшли найбільші агрохолдинги країни.

Асоціація газовидобувних компаній заявила, що рішення уряду про часткову експропріацію газу призведе до падіння видобутку на 1 млрд м3, а європейські трейдери відреагували на ініціативу реекспортом газу назад до Європи.

Читайте РБК-Україна в Google News
Газ
NEWS
Молдова ввела надзвичайний стан після погроз "Газпрому"
Молдова ввела надзвичайний стан після погроз "Газпрому"
DAILY
Встигнути до весни. Чому Росія поспішає закінчити переговори із Заходом
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Встигнути до весни. Чому Росія поспішає закінчити переговори із Заходом