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Право на комфорт: в Украине появится первый благотворительный проект, который будет улучшать жилищные условия детей

 

20 апреля запускается благотворительный проект "Право на комфорт", цель которого - фундаментальное улучшение жилищных условий детей из неполных и малообеспеченных семей, детей с инвалидностью, детей участников АТО, усыновленных и тех, что оказались в сложных жизненных обстоятельствах.

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Автор проекта - известный украинский дизайнер, архитектор и блогер Виктория Файнблат, владелица дизайн-бюро Виктории Файнблат.

Для реализации социального проекта, Виктория учредила одноименный благотворительный фонд - "Право на комфорт".

"Я много лет приобщалась к чужим благотворительных проектам помощи детям - и мечтала создать собственный, чтобы объединять людей и делать жизнь детей счастливее. Наконец моя мечта сбылась - я основала благотворительный социальный проект "Право на комфорт", - отметила Виктории Файнблат.

За проектом можно будет наблюдать на YouTubе-канале дизайн-бюро Виктории Файнблат с 20 апреля. Премьера первого выпуска в 17:00.

Чтобы помочь как можно большему количеству украинских детей, фонд приглашает компании и волонтеров, которым не безразлична судьба украинских детей, стать благотворителями и принять активное участие в реализации проекта "Право на комфорт".

Благотворительный фонд "Право на комфорт" стремится привлечь внимание к острой социальной проблемы - условий жизни детей в Украине, а также популяризировать волонтерское движение помощи детям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

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