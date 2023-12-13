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Правляча коаліція Німеччини підписала угоду щодо бюджету-2024 з грошима для України

Німеччина, Середа 13 грудня 2023 10:01
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Правляча коаліція Німеччини підписала угоду щодо бюджету-2024 з грошима для України Фото: у Німеччині досягли угоди щодо бюджету (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Правлячий альянс Німеччини уклав угоду про переглянутий фінансовий план на 2024 рік. Проблеми із бюджетом виникли після рішення конституційного суду.

Про це РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Канцлер Олаф Шольц, міністр економіки Роберт Хабек та міністр фінансів Крістіан Лінднер всю ніч вели переговори, щоб укласти угоду, перш ніж Шольц вирушить до Брюсселя на саміт Європейського Союзу, повідомили джерела в уряді.

За словами офіційних осіб, усі троє сьогодні проведуть прес-конференцію у Берліні, на якій роз'яснять деталі угоди.

Бюджетні проблеми

Рішення конституційного суду Німеччини від 15 листопада поклало край багаторічній практиці використання спеціальних коштів для фінансування інвестицій і поставило під питання десятки мільярдів євро витрат, що фінансуються за рахунок боргу.

Трипартійний правлячий альянс Шольца був змушений переглянути свій фінансовий план на 2023 рік і знову призупинити конституційні обмеження на запозичення, тоді як його початковий бюджет наступного року, схвалений кабінетом міністрів у липні, було припинено, оскільки він проходив через парламент.

Потім Шольц та його міністри зіштовхнулися з проблемами, оскільки їм довелося скласти новий бюджет на 2024 рік, який би відповідав рішенню суду, не викликаючи додаткових юридичних проблем.

Одним з варіантів може стати екстрене призупинення ліміту на чисті нові запозичення, відоме як "боргове гальмо", п'ятий рік поспіль.

Соціал-демократи Шольца і "Зелені" підтримують такий крок, заявляючи, що він виправданий витратами, пов'язаними з війною Росії проти України, що триває, в той час як ВДП Лінднера пручається.

Боргові обмеження були скасовані починаючи з 2020 року, щоб допомогти уряду впоратися з наслідками пандемії COVID-19 та енергетичної кризи.

Гроші для України

Раніше міністр з європейських справ Німеччини Ганна Люрманн підтвердила, що країна у 2024 році подвоїть військову допомогу Україні до 8 млрд євро.

Німеччина стала однією з країн, які допомагають Україні, надаючи військову, політичну та фінансову підтримку. Берлін надав кілька видів артилерії, танки Leopard більш старої та нової модифікації, системи ППО IRIS-T та Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.

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Олаф Шольц
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