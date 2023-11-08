Правий або лівий берег Києва. Де насправді житло дешевше: порівняння цін

Лівий і правий берег Києва: від чого залежать ціни на квартири

На лівому березі столиці, зокрема у Дарницькому та Деснянському районах, квартири зазвичай дешевше. Але правий це чи лівий берег Києва – не завжди визначальний фактор, кажуть експерти ринку. Важливі також транспортна розв'язка, близькість до метро, наявність поруч зелених зон, і стан самої квартири, а також низка інших моментів.

Місцерозташування проєкту дійсно має певне значення для ціноутворення і на первинному, і на вторинному ринку нерухомості, однак лише в купі з іншими якісними характеристиками проекту, зауважує Вікторія Берещак.

Важливими факторами в ціноутворенні вона називає концепцію, формат, інфраструктурне наповнення ЖК та району, транспортну доступність, просторове зонування, а також сам лот, тобто ергономіку планувального рішення квартири.

"Традиційно, безперечно, правий берег, де розташований історичний центр, центральний діловий район та прицентральні райони дорожчий за лівий. Однак, наприклад, є комплекси з видом на Дніпро на лівому березі, де квадратний метр може бути й на 30-60% вищим за середньозважений по правому берегу", – пояснює вона.

Фото: Квартири на правому березі Києва поруч з історичним і діловим центром суттєво дорожчі (facebook.com/RYBALSKY.UKRAINE)

Де дешевше купити квартиру: ціни на правому і лівому березі Києва

Якщо говорити про середні ціни на квартири на правому березі, то середньозважена вартість квадрата на первинному ринку буде 1490 доларів за квадратний метр, каже оглядачка ринку.

"Але, звичайно, це дуже усереднена вартість, бо на Печерську вона буде на 43% більша. На лівому березі середньозважена вартість на первинному квадраті становить 1100 доларів", – порівнює вона середні ціни.

Прорахувати середню вартість на вторинному ринку вкрай важко через те, що до об’єктивних ринкових факторів долучаються ще й суб’єктивні очікування власників, які часто-густо далекі від реальної ринкової вартості лота.

"І націнка власників може сягати 30% вартості, бо “я так бачу”. Проте для розуміння ситуації варто сказати, що у Деснянському районі однокімнатну квартиру на вторинці в середньому можна знайти за 40-45 тисяч доларів, а в більшості районів правого берега – за $60-65 тисяч доларів", – каже співрозмовниця.

Фото: Середньозважена вартість квадратного метра на первинному ринку на правому березі – 1490 доларів (facebook.com/varshavskymasyv)

За даними аналітиків ЛУН, станом на жовтень 2023 року середня ціна однокімнатної квартири у Дарницькому районі Києва (правий берег) складає 62 тисячі доларів, у Святошинському (правий берег) – 45 тисяч, а у Солом'янському – 53,5 тисячі доларів.

Середня ціна двокімнатної квартири на вторинці складає:

Дніпровський район (лівий берег): 70 тисяч доларів;

(лівий берег): 70 тисяч доларів; Деснянський (лівий берег): 58 тисяч доларів;

(лівий берег): 58 тисяч доларів; Святошинський (правий берег): 70 тисяч доларів;

(правий берег): 70 тисяч доларів; Солом'янський (правий берег): 80 тисяч доларів.



Оренда житла на правому і лівому березі: різниця у вартості

Орендувати квартиру також дешевше на лівому березі Києва, зауважує Вікторія Берещак. Вона наводить такі дані:

Вартість орендного житла теж дешевша саме в Деснянському і Дніпровському районах – 7-9 тис. грн за однокімнатні, 10-13 тисяч за двокімнатні, від 14 тисяч – за трикімнатні.

На правому березі вартість однокімнатних 8-12 тисяч гривень, 12-15 тисяч гривень – двокімнатних, і від 16 тисяч гривень – за трикімнатні квартири.

Фото: Оренда житла на лівому березі теж дешевша, каже оглядач ринку (facebook.com/ParkoviOzera)

За даними аналітиків ЛУН, статистика цін за оренду однокімнатних квартир по районах Києва така: