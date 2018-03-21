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Правительство запретило выдавать паспорта в виде книжки

НовостиОбщество    21.03.2018 - 14:24
Фото: паспорт гражданина Украины (РБК-Украина)
Фото: паспорт гражданина Украины (РБК-Украина)

В Украине все внутренние паспорта будут выдаваться в форме ID-карты

Кабинет министров на заседании 21 марта запретил выдачу внутренних паспортов гражданина Украины в виде книжки. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Отметим, правительство исключило из постановления об утверждении образца бланка и порядке оформления паспорта положение, которое предусматривало возможность выдачи паспорта гражданина Украины в форме книжки до полного обеспечения территориальных подразделений Государственной миграционной службы материально-техническими ресурсами, необходимыми для оформления и выдачи паспорта в форме ID-карты.

 

Фото: изменения в порядок оформления паспорта

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине за 2017 год оформили 4 млн биометрических паспортов для выезда за границу. Кроме того, за прошлый год выдали 1 096 824 паспортов граждан Украины в форме карточки с бесконтактным электронным носителем. ID-карта является аналогом внутреннего украинского паспорта, впрочем, по ID-карте сейчас можно посещать Турцию без заграничного паспорта.

 

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Теги: Кабинет Министров Украины, паспорт, ID карты
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