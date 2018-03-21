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Уряд заборонив видавати паспорти у вигляді книжки

НовиниСуспільство    21.03.2018 - 14:24
Фото: паспорт громадянина України (РБК-Україна)
Фото: паспорт громадянина України (РБК-Україна)

В Україні всі внутрішні паспорти будуть видаватися у формі ID-карти

Кабінет міністрів на засіданні 21 березня заборонив оформлення внутрішніх паспортів громадянина України у вигляді книжки. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Відзначимо, уряд виключив з постанови про затвердження зразка бланка та порядку оформлення паспорта положення, яке передбачало можливість видачі паспорта громадянина України у формі книжки до повного забезпечення територіальних підрозділів Державної міграційної служби матеріально-технічними ресурсами, необхідними для оформлення і видачі паспорта у формі ID-карти.

 

Фото: зміни до порядку оформлення паспорта

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні за 2017 рік оформили 4 млн біометричних паспортів для виїзду за кордон. Крім того, за минулий рік видали 1 096 824 паспортів громадян України у формі картки з безконтактним електронним носієм. ID-карта є аналогом внутрішнього українського паспорта, втім, за ID-картами зараз можна відвідувати Туреччину без закордонного паспорта.

 

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Теги: Кабінет Міністрів України, паспорт, ID карты
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