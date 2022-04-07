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Правительство выделило Минобороны дополнительные 32,8 млрд гривен: на что пойдут деньги

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Украина, Четверг 07 апреля 2022 12:54
Правительство выделило Минобороны дополнительные 32,8 млрд гривен: на что пойдут деньги Фото: Кабмин выделил Минобороны 32,8 млрд гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины выделил Министерству обороны дополнительные 32,8 млрд гривен. Средства выделены из резервного фонда государственного бюджета с целью повышения обороноспособности государства в условиях военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение от 05 апреля 2022 г. № 270-р.

Согласно документу, средства выделяются:

  • на программу 2101020 "Обеспечение деятельности Вооруженных сил Украины, подготовка кадров и войск, медицинское обеспечение личного состава, ветеранов военной службы и членов их семей, ветеранов войны" - 6,5 млрд гривен, из них 5,0 млрд. гривен для закупки вещевого имущества и средств индивидуальной защиты; 1,3 млрд гривен - для оперативного обеспечения Вооруженных сил; 120 млн гривен для закупки медицинского имущества;
  • на программу 2101150 "Развитие, закупка, модернизация и ремонт вооружения, военной техники, средств и оборудования" - 26,3 млрд гривен, из них 19,3 млрд гривен для закупки вооружения и военной техники; 7,0 млрд гривен - для капитального ремонта (другие виды восстановительных работ) вооружения и военной техники.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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