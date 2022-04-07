Правительство выделило Минобороны дополнительные 32,8 млрд гривен: на что пойдут деньги

Кабинет министров Украины выделил Министерству обороны дополнительные 32,8 млрд гривен. Средства выделены из резервного фонда государственного бюджета с целью повышения обороноспособности государства в условиях военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение от 05 апреля 2022 г. № 270-р.

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