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Правительство выделило 10 млрд гривен на ежемесячные выплаты беженцам

Фото: беженцам будут платить 2000 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров выделил Министерству социальной политики 10 млрд гривен на программу "Предоставление ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг". Детям будут платить 3000 гривен, взрослым - 2000 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 20 марта 2022 г. № 332.

Согласно постановлению, пособие предоставляется ежемесячно на каждого внутренне перемещенного человека, сведения о котором включены в Единую информационную базу данных о внутренне перемещенных лицах, в следующих размерах:

  • для лиц с инвалидностью и детей - 3 000 гривен;
  • для других лиц - 2 000 гривен.

Заявление о постановке на учет может быть подано в электронной форме с использованием мобильного приложения Единого государственного веб-портала электронных услуг (Портал Дія) совершеннолетним или несовершеннолетним внутренне перемещенной лицом, которому присвоен регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов. В случае наличия у такого лица детей подача заявления о постановке их на учет возможна только при наличии отражения в электронном виде информации, содержащейся в свидетельстве о рождении таких детей, изготовленном на бумажном бланке.

Помощь предоставляется лицам, которые переместились с временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя, а также территории административно-территориальной единицы, где проводятся боевые действия и введена программа єПідтримка.Это следующие регионы:

  • Волынская область
  • Днепропетровская область
  • Донецкая область
  • Житомирская область
  • Запорожская область
  • Киевская область
  • г. Киев
  • Луганская область
  • Николаевская область
  • Одесская область
  • Сумская область
  • Харьковская область
  • Херсонская область
  • Черниговская область

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Кабинет Министров Украины