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Правительство увеличило срок обращения военных облигаций в два раза

Фото: Военные облигации будут продаваться на срок до 30 лет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины внес изменения в постановления о приобретении и размещении государственных ценных бумаг в условиях военного положения. Срок обращение военных облигаций увеличен, а условия покупки за средства местных бюджетов смягчены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 13 мая 2022 г. № 572.

Постановлением максимальный срок обращения военных облигация увеличен с 15 до 30 лет.

Кроме того, на время военного времени смягчены условия для размещения временно свободных средств местных бюджетов путем приобретения государственных ценных бумаг. Отменена норма по отсутствию просроченной кредиторской задолженности по соответствующему фонду местного бюджета.

Напомним, 25 февраля Кабмин решил осуществить государственные внутренние заимствования в объеме до 400 млрд гривен путем поэтапного выпуска облигаций внутреннего государственного займа "Военные облигации" с такими основными условиями:

  • номинальная стоимость одной облигации - 1000 гривен;
  • купонный период - один год;
  • ставка дохода - 11 процентов годовых;
  • срок обращения - до 15 лет.

Средства, привлеченные от размещения облигаций, зачисляются в государственный бюджет.

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Кабинет Министров Украины