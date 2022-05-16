Правительство увеличило срок обращения военных облигаций в два раза

Постановлением максимальный срок обращения военных облигация увеличен с 15 до 30 лет.

Кроме того, на время военного времени смягчены условия для размещения временно свободных средств местных бюджетов путем приобретения государственных ценных бумаг. Отменена норма по отсутствию просроченной кредиторской задолженности по соответствующему фонду местного бюджета.

Напомним, 25 февраля Кабмин решил осуществить государственные внутренние заимствования в объеме до 400 млрд гривен путем поэтапного выпуска облигаций внутреннего государственного займа "Военные облигации" с такими основными условиями:

номинальная стоимость одной облигации - 1000 гривен;

купонный период - один год;

ставка дохода - 11 процентов годовых;

срок обращения - до 15 лет.

Средства, привлеченные от размещения облигаций, зачисляются в государственный бюджет.