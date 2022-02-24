UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Правительство Украины работает в Киеве в режиме военного положения

Автор: Александр Белоус

Россия сегодня развязала полномасштабную войну против Украины. Кабинет министров и другие органы власти работают в Киеве, в режиме военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Президент ввел военное положение. Кабинет министров и другие органы власти работают в Киеве, в режиме военного положения", - сообщил он.

Как отметил Шмыгаль, сейчас важно сохранять спокойствие, не паниковать и следить за официальной информацией государственных органов и органов власти на местах.

"В 5 утра Россия развязала полномасштабную войну против Украины. Атакованы границы, нанесены удары по военной инфраструктуре. Наши Вооруженные силы дают достойный отпор врагу на всех участках границы", - написал он.

Напомним, ранним утром 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. Российские войска нанесли воздушные удары по Украине. На линии фронта на Донбассе идут бои.

Как сообщало РБК-Украина, Верховная рада 24 февраля ввела военное положение в Украине. Решение поддержали 300 народных депутатов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров УкраиныВторжение России в Украину