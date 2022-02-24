Правительство Украины работает в Киеве в режиме военного положения

Россия сегодня развязала полномасштабную войну против Украины. Кабинет министров и другие органы власти работают в Киеве, в режиме военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал премьер-министр Денис Шмыгаль .

"Президент ввел военное положение. Кабинет министров и другие органы власти работают в Киеве, в режиме военного положения", - сообщил он.

Как отметил Шмыгаль, сейчас важно сохранять спокойствие, не паниковать и следить за официальной информацией государственных органов и органов власти на местах.

"В 5 утра Россия развязала полномасштабную войну против Украины. Атакованы границы, нанесены удары по военной инфраструктуре. Наши Вооруженные силы дают достойный отпор врагу на всех участках границы", - написал он.