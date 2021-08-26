Правительство Украины предложило определение террористической организации

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, законодательством Украины не установлено, при каких обстоятельствах организация признается террористической, не предусмотрено обобщение и обнародование данных в отношении организаций, признанных террористическими, в том числе путем формирования и ведения единого перечня таких организаций.

Проектом закона предлагается внести изменения в абзац двадцать первый статьи 1 закона "О борьбе с терроризмом", определив, что организация признается террористической, если хотя бы одно лицо, которое является членом или имеет другую связь с этой организацией, осуществляет террористическую деятельность, если эта деятельность охватывается умыслом хотя бы одного из организаторов или руководителей (руководящих органов), или конечного бенефициарного владельца.

Также предусмотрено ввести перечень организаций, признанных террористическими, и возложить обязанность по его формированию и ведению на Службу безопасности Украины.

Кроме того, предлагается установить, что деятельность организации, признанной террористической на территории Украины, запрещается. Внесение организации в Перечень террористических организаций является основанием для конфискации имущества, активов такой организации уполномоченными органами.