ru ua
Пт, 20 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Правительство России запустило штаб "восстановления" территорий Украины

Новина українською →
Москва, Пятница 20 мая 2022 12:30
Правительство России запустило штаб "восстановления" территорий Украины Фото: российский вице-премьер Марат Хуснуллин (kremlin ru)
Автор: Александр Мороз

Правительство Российской Федерации создало специальный штаб по Украине. Он будет заниматься вопросами "восстановления освобожденных территорий".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РБК.

"Мы создали специальный штаб, куда вошли все заинтересованные органы", - заявил российский вице-премьер Марат Хуснуллин.

По его словам, штаб якобы будет работать над восстановлением инфраструктуры, поврежденной в ходе боевых действий.

Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупационные власти готовят в Энергодаре "референдум" по присоединению к РФ.

Также стало известно, что оккупанты в захваченной Херсонской области хотят обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой о "присоединении" региона.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война России против Украины
NEWS
Сенат США одобрил выделение еще 40 млрд долларов на помощь Украине
Сенат США одобрил выделение еще 40 млрд долларов на помощь Украине
DAILY
Руины, "Бермуды" и подарок от Путина. Как выглядит и чем живет военный Харьков
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Руины, "Бермуды" и подарок от Путина. Как выглядит и чем живет военный Харьков