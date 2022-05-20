Правительство России запустило штаб "восстановления" территорий Украины

Правительство Российской Федерации создало специальный штаб по Украине. Он будет заниматься вопросами "восстановления освобожденных территорий".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РБК .

По его словам, штаб якобы будет работать над восстановлением инфраструктуры, поврежденной в ходе боевых действий.

"Мы создали специальный штаб, куда вошли все заинтересованные органы", - заявил российский вице-премьер Марат Хуснуллин.

Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупационные власти готовят в Энергодаре "референдум" по присоединению к РФ.

Также стало известно, что оккупанты в захваченной Херсонской области хотят обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой о "присоединении" региона.

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